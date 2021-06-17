Байден сумнівається в бажанні Китаю з'ясувати походження COVID-19

Президент США Джо Байден заявив, що Китай намагається представити себе відповідальною державою щодо пандемії COVID-19, але все ж залишається неясним, чи дійсно Пекін намагається зрозуміти походження коронавірусу, пишуть іноземні ЗМІ.

Байден також ясно дав зрозуміти, що він як і раніше скептично ставиться до співпраці Китаю з розслідуванням ВООЗ.

Відзначимо, що група під керівництвом ВООЗ, яка провела чотири тижні в Ухані і його околицях з китайськими дослідниками, в своєму звіті заявила, що вірус, ймовірно, передавався від кажанів до людини через іншу тварину.

Експерти заявили, що деякі дані дослідження не розголошуються, а Вашингтон заявляє, що воно було "недостатнім і непереконливим".