Байден сумнівається в бажанні Китаю з'ясувати походження COVID-19
Президент США Джо Байден заявив, що Китай намагається представити себе відповідальною державою щодо пандемії COVID-19, але все ж залишається неясним, чи дійсно Пекін намагається зрозуміти походження коронавірусу, пишуть іноземні ЗМІ.
Байден також ясно дав зрозуміти, що він як і раніше скептично ставиться до співпраці Китаю з розслідуванням ВООЗ.
Відзначимо, що група під керівництвом ВООЗ, яка провела чотири тижні в Ухані і його околицях з китайськими дослідниками, в своєму звіті заявила, що вірус, ймовірно, передавався від кажанів до людини через іншу тварину.
Експерти заявили, що деякі дані дослідження не розголошуються, а Вашингтон заявляє, що воно було
"недостатнім і непереконливим".
"Китай дуже старається представити себе відповідальною і дуже, дуже привітною країною, і вони дуже стараються говорити про те, як вони допомагають світу з точки зору COVID-19 і вакцин", - сказав Байден.