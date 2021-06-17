За добу в Україні зробили 76,5 тис. щеплень – новий рекорд

16 червня в Україні проти COVID-19 щепили 76 538 людей: першу дозу вакцини отримали 50 818, другу дозу – 25 720 осіб. Про це, посилаючись на дані МОЗ, повідомляє Українська правда.

Попередній максимум за день був 29 квітня, коли в Україні зробили 73 376 щеплень проти коронавірусу, майже всі першою дозою.

Протягом останньої доби працювали 679 мобільних бригад та 933 пункти вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 осіб, із них 1 594 081 отримали першу дозу, 313 604 особи повністю імунізовані (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 1 907 685 щеплень.

Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 702 205 осіб.