Окуповану Керч накрив "біблійний потоп"

17 червня Кримський півострів накрило потужною зливою, відзвітував провідний спеціаліст центру погоди "ФОБОС" Євген Тишковець, повідомляє Телеграф.

За словами синоптика, активний циклонний вихор насувався на Крим з боку Кубані та ще 16 червня накрив Керч.

За його прогнозом, в Керчі випаде 73 мм опадів, у Феодосії - 43 мм, в Сімферополі - 74 мм.

Потужні зливи також будуть супроводжуватися грозами й сильним вітром з поривами до 20-25 м/с.

Користувачі мережі показали кадри негоди, яка вже накрила Керч:

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"Такого ще не було", - прокоментував потоп один з користувачів мережі Інстаграм і поділився відео з місця подій.

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