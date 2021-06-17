Іспанія має намір скасувати носіння масок в громадських місцях

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що незабаром уряд скасує вимогу щодо носіння масок для обличчя в громадських місцях, повідомляє Европейская правда.

"Скоро ми відмовимося від масок на вулицях. Через кілька днів ми досягнемо межі, коли понад 15 мільйонів іспанців будуть імунізовані в рамках найбільшої кампанії вакцинації в нашій історії" , - сказав Санчес.

За його словами, хороший прогрес вакцинації в країні дає привід для послаблення правил використання масок.

"Через кілька тижнів 50% населення отримають як мінімум одну дозу, дорожня карта зрозуміла і виконується" , - сказав він, маючи на увазі мету вакцинації 70% іспанців до кінця літа.

У травні Міністерство охорони здоров'я Іспанії розробило спільно з 17 регіонами Іспанії дорожню карту щодо скасування обмежень напередодні літнього туристичного сезону, життєво важливого для постраждалої іспанської економіки.



