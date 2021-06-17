Закон про тютюнові вироби: де заборонено курити

Де заборонено куріння тютюнових виробів та яка відповідальність загрожує порушникам цієї норми розповіли у Центрі з надання безоплатної правової допомоги, повідомляє ЛигаБизнес.

Щоб мінімізувати шкідливий вплив тютюнопаління на здоров'я населення, Верховна Рада ухвалила Закон "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

У статті 13 цього Закону законодавець визначає перелік місць, де забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів. До таких місць належать:

ліфти й таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров'я;

приміщення та території навчальних закладів;

дитячі майданчики;

приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури й спорту;

під'їзди житлових будинків;

підземні переходи;

транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об'єктів культурного призначення;

приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

Водночас, крім спеціально відведених для цього місць, заборона куріння тютюнових виробів діє також:

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

в аеропортах та на вокзалах.

Водночас і в місцях та закладах, де куріння заборонено, і в спеціально відведених для куріння місцях має бути розміщена відповідна наочна інформація: графічний знак та текст "Куріння заборонено!" чи "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

Згідно із зазначеною статтею Закону сумарна площа спеціальних місць для куріння не повинна перевищувати 10% загальної площі споруди чи приміщення. Крім того, місце має бути обладнане витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму.

Важливо, що на час проведення масових заходів законодавець наділяє місцеві ради повноваженнями забороняти або обмежувати куріння тютюнових виробів.

Порушив закон - плати штраф

Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення куріння тютюнових виробів у заборонених законом місцях, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, загрожуватиме порушникові попередженням або накладенням штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі становить від 51 до 170 грн.

Якщо ж особа, яку вже притягували до адміністративної відповідальності за вказане порушення, скоїть його повторно, штраф становитиме від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн).