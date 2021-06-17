Укрзалізниця призначила ще два потяги до моря

"Укрзалізниця" (УЗ) продовжила розширювати маршрутну мережу на літо і призначила ще два потяги до Одеси. Це поїзди №242/241 Одеса – Харків і Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса, повідомляє Сьогодні.

Нічний швидкий поїзд Одеса – Харків відправлятиметься з Одеси 17, 21, 24 і 28 червня, назад з Харкова – 18, 22, 25, 29 червня.

З Харкова відправлятиметься о 17:36 і прибуватиме до Одеси о 8:54. З Одеси поїзд відправлятиметься о 23:37 і прибуватиме до Харкова о 14:59.

Поїзд Інтерсіті Київ – Одеса відправиться з Києва 19 червня о 6:15 і прибуде до Одеси о 14:01. Зворотно з Одеси він відправиться у той же день, 19 червня о 15:31 і прибуде до столиці о 22:57.