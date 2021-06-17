На український ринок автобусів вийшов новий гравець

Компанія ТОВ «БКМ-Україна», український виробник сучасного міського електротранспорту, стала офіційним дилером найбільшого виробника міських пасажирських автобусів Турецької Республіки - BMC Otomotiv, повідомляє Autoconsulting.

Компанія BMC Otomotiv займається проектуванням, розробкою, серійним виробництвом і реалізацією техніки в широкому асортименті. Техніка BMC відрізняється високою якістю і надійністю для забезпечення належного рівня комфорту і безпеки пасажирів.

Споживачам надаються всі варіанти міського автобусного транспорту, що відрізняються насамперед розмірами (8,5, 9, 10, 10,6, 12 і 18 метрів) і типом палива (дизель, СПГ, електричні батареї). Для українського ринку компанія БКМ-Україна пропонує наступні моделі автобусів для задоволення потреб кожного користувача:

NEOCITY:

• 8.5 m VIP

• 8.5 m Diesel

• 9 m CNG

• 10 m Diesel

PROCITY:

• 10.6 m Diesel

• 12 m Diesel

• 12 m CNG

• 18 m Diesel

• 18 m CNG

Серія міських автобусів BMC Neocity розміром 8,5 м, 9 м і 10 м вдихає нове життя в громадський транспорт за допомогою дизельних, газових і електричних двигунів і їх особливого дизайну, відзначеного нагородами.

Завдяки незалежної передньої осі, має найменший радіус повороту в своєму класі, вам буде комфортно навіть на самих вузьких вулицях міста. Підвищена маневреність і стійкість на дорозі дозволять пасажирам насолодитися високим рівнем комфортної поїздки.

Незалежна передня вісь 19,5 дюйма, яка використовується тільки в серії BMC Neocity, і жорстка задня вісь оптимізують вантажопідйомність і витрати. Завдяки значному збільшенню корисного навантаження в порівнянні з існуючими автобусами в цьому сегменті, він стає автобусом з кращого пасажиромісткістю в своєму класі. Таким чином, це зводить до мінімуму витрати на покупку і максимізує продуктивність лінії.

Серія міських автобусів BMC Procity виділяється своїми чудовими характеристиками комфорту і сучасним дизайном, пропонує інноваційні рішення для транспорту завдяки своєму технологічного та екологічного підходу. Автобуси сімейства BMC Procity пропонуються з дизельним двигуном на 10,6 12 і 18 метрів і газові на 12 і 18 метрів. Всі автобуси повністю з низькою підлогою, обладнані двигуном екологічного стандарту Євро-6 марки Cummins ISB і автоматичною коробкою передач марки ZF.

У стандартну комплектацію входять:

- Кондиціонер салону Ручний пандус

- Система автоматичного пожежогасіння

- Бічні дзеркала з електроприводом і підігрівом

- Світлодіодний внутрішнє освітлення

- Кабіна водія

- Регульоване рульове управління

- Цифровий годинник

- Світлодіодний інформаційна панель

Додатково автобуси можуть бути укомплектовані кондиціонером з функцією обігріву, системою відеоспостереження з записом, системою підрахунку пасажирів, системою оголошень, автоматичною системою змащення, LCD монітором, USB зарядкою, системою контролю тиску в шинах та ін.