Кабмін виділив мільярд на закупівлю трамваїв

Кабінет міністрів направив 1,2 мільярда гривень субвенції Дорожнього фонду держбюджету на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро і Кривий Ріг, повідомляє Экономическая правда.

Кошти в розмірі 1,2 млрд направляються Міністерству інфраструктури для надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на закупівлю нових трамваїв для Дніпра і Кривого Рогу шляхом встановлення міністерству по спеціальному фонду держбюджету обсягу видатків розвитку за новою бюджетною програмою, йдеться в постанові уряду.

Наразі основу трамвайного парку Дніпра становлять модернізовані трамваї "Татра", також експлуатуються вагони виробництва "Татра-Юг" і близько 30 трамваїв КТМ випущених в 90-х роках минулого століття.

Кривий Ріг переважно експлуатує старі вагони КТМ-5, а нові вагони (7 штук моделі К1 виробництва "Татра-Юг") востаннє закуповувалися в 2007-2008 роках.

Лінія швидкісного трамвая міста в основному експлуатує вагони випуску 80-х років.