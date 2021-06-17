У США на сайтах авіакомпаній стався збій

В роботі сайтів найбільших американських авіакомпаній стався збій. Це випливає з даних станом на ранок четверга, 17 червня, сайту Downdetector, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-ресурсах, повідомляє Кореспондент.

Зокрема, зафіксовані перебої в роботі таких сайтів, як AmericanAirlines, SouthwestAirlines, UnitedAirlinesі DeltaAirLines.

Збої в роботі сайтів відбулися близько 7.52 за Києвом. Найбільше число скарг відзначено в роботі сайту Southwest Airlines - понад тисячу. На збої в роботі сайтів American Airlines, United Airlines і Delta Air Lines скаржаться по 300-400 користувачів.

За даними Downdetector, більшість користувачів скаржаться на проблеми з роботою веб-сайту (60-80%), приблизно 20% - на затримку вильотів, а близько 10% відчувають труднощі з онлайн-реєстрацією на рейс.