Прогноз погоди під час матчу Україна - Македонія

Прогноз погоди під час матчу Україна - Македонія

Збірна України сьогодні зустрінеться з Північної Македонією в другому турі Євро-2020. Поєдинок пройде в Бухаресті на Національному стадіоні, повідомляє Сегодня.

Напередодні матчу великі побоювання виникли через погоду в столиці Румунії – синоптики обіцяли грозу.

Українці вже двічі ставали жертвами стихії на чемпіонатах Європи. У 2012 році в Донецьку довелося тимчасово зупинити матч проти Франції, а в 2016-м під проливним дощем наша команда грала з Північною Ірландією. Обидва поєдинки, до слова, українці програли з рахунком 0:2.

Що ж, побоювання були не безпідставні. Прогноз погоди на 17 червня обіцяє в Бухаресті дощі протягом усього дня. О 16:00, коли стартує матч Україна – Північна – Македонія, ймовірність опадів становить 71% і йде на зниження. Додамо, що температура повітря коливається в районі 23-25 градуса.

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Втім, перед матчем головний тренер української збірної Андрій Шевченко висловив надію, що погода не завадить проведенню матчу.

"Вплинути на це ми ніяк не можемо. Як природа розпорядиться, при таких умовах і будемо грати. Але погода враховується завжди. Якщо буде злива, сподіваюся, вона не буде такою, що доведеться зупиняти матч. Треба хоча б мати можливість провести гру без зупинок", – зізнався Шева.

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