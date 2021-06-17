monobank запустив для "фопів" і айтішників нові послуги

Мобільний monobank випустив для своїх клієнтів - фізосіб-підприємців ( "фопів") новий продукт - віртуальну карту-ключ. Як розповів менеджер проекту "ФОП monobank" Олексій Путятін, в бета-версії новий продукт став доступний з 8 червня, повідомляє UBR.

"monobank автоматично випускає номер карти до кожного рахунку ФОП. Зараз це вже більше 80 тис. клієнтів ... Це не карта в повному сенсі, тільки номер для зручного прийому платежів для населення", - розповів він.

За його словами, компанія створила "простий продукт для "фопів", яким потрібен додатковий реквізит до їхніх рахунків для прийому платежів через технологі ю "переклад за номером картки" .

Комісію monobank не стягує, в тому числі для переказів з "своїх" карт, відзначили в мобільному банку.

"Можуть бути комісії при перекладі з картки інших банків або при внесенні готівки через термінали самообслуговування, але це не наші комісії, і ми не можемо на неї впливати", - підкреслив представник "банку без відділень".

Він розповів про практичне застосування нового сервісу. Продукт в першу чергу розрахований на "фопів", які продають товари або надають послуги населенню, і клієнти звикли платити за переклад за номером картки.

Одночасно з цим співзасновник monobank Олег Горохівський оприлюднив ще ряд змін в мобільному додатку.

Клієнти-підприємці отримають можливість додати двох бухгалтерів для ведення рахунку. З'являться також "Реєстрові платежі", щоб "було зручніше виплачувати зарплату співробітникам на карти monobank".

Для IT-компаній банк адаптував сервіс реєстрових платежів для розрахунків з ФОП-контрагентами. За словами Горохівського, досить зробити один загальний платіж по Україні або SWIFT-переказ від нерезидента і завантажити реєстр платежів для розподілу в WEB-кабінеті monobank.

Він пообіцяв, що "всі платежі будуть зараховані на рахунки "фопа" миттєво". При цьому банк не буде стягувати комісії.

Щоб змінити банк для отримання зарплати, користувачам мобільного додатка monobank не потрібно буде нести паперову заяву в бухгалтерію. Прямо в смартфоні "кожен клієнт може створити заяву". Потім, зазначив Горохівський, підписати документ за допомогою програми "Дія" та відправити на електронну адресу свого бухгалтера.