Нафтогаз збільшив видобуток газу на виснаженому родовищі

Комплекс заходів з інтенсифікації видобутку дав змогу за 4 роки перейти від зниження видобутку на виснаженому Яблунівському родовищі до його зростання на понад 18 відсотків, повідомляє Деловая столица.

"Додаткові 210 млн м³ газу на виснаженому Яблунівському родовищі… Комплекс заходів з інтенсифікації видобутку дав змогу за 4 роки перейти від зниження видобутку до його зростання на понад 18%. А завдяки виконанню виробничої програми з буріння та капітального ремонту 4-х свердловин добовий дебіт зріс ще на понад 200 тис. м³ з початку 2021 року", — йдеться у повідомленні пресслужби "Нафтогаз Розвідка та Видобування".

Як зазначив директор дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Олександр РОманчук, Яблунівське родовище – один з ключових активів "Нафтогазу".

"Родовище є другим за обсягами річного видобутку у нашому портфелі та має значні перспективні запаси газу, хоча рівень його виснаження вже перетнув відмітку у 70%. В межах нової стратегії ми плануємо наростити до 15 млрд м³ запасів газу на Яблунівському родовищі. Для цього ми створили мультифункціональну команду, яка управляє розробкою родовища, продовжуємо програму цифровізації геологічних процесів та масштабуємо програму інтенсифікації" , – сказав він.

Довідка. Яблунівське газоконденсатне родовище відкрили 1977 року в межах Лохвицького району Полтавської області. За період експлуатації родовища з 1983 року з нього вилучено понад 60 млрд м³ газу, залишкові запаси становлять 30% від початкових.

Особливість Яблунівського родовища, в тому, що 24 з 69 свердловин знаходиться на намитих піщаних "островах". Це унікальне інженерне рішення, дало змогу зберегти природний баланс поблизу річки Сула і водночас створити умови для виконання робіт у болотистій місцевості.