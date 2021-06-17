"Велике будівництво" відкрило хорошу дорогу до Шацьких озер

На Волині повністю відновили 26 км автодороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Козин - /М-06/ згідно з європейськими стандартами у рамках програми Президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Дорога важлива тим, що веде до відомого туристичного місця – Шацьких озер, повідомляє УНИАН.

Про це повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

За словами очільника області, роботи з відновлення автошляху до Шацьких озер будуть продовжуватись і надалі.