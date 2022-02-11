Шість дієвих вправ з гумками: як накачати сідниці

Еластичні фітнес-гумки – чудовий спосіб для прокачування сідниць. І ще одна перевага такого тренування полягає в тому, що вправи з гумками легко можна виконувати вдома, повідомляє 24 Канал.

У період пандемії коронавірусу популярність домашніх тренувань зросла. Любителі фітнесу не хочуть втрачати форму, а один з найдоступніших і дієвих варіантів – заняття з фітнес-гумками. Тренерка Катя Качан показала 6 ефективних вправ на сідниці.

Як накачати сідниці: 6 вправ з фітнес-гумкою

Кроки в сторону: 45 секунд;

45 секунд; Присідання: 45 секунд;

45 секунд; Крок + присідання: 45 секунд;

45 секунд; Мостик: 45 секунд;

45 секунд; Відведення правої ноги: 45 секунд;

45 секунд; Відведення лівої ноги: 45 секунд;

45 секунд; Рухи ногами в сторону: 45 секунд.

Усі вправи потрібно виконувати по 45 секунд з відпочинком між вправами 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.