У Києві продавці МАФів перебралися в переходи

У Києві нещодавно вели боротьбу з МАФАми в підземних переходах і демонтували там всі кіоски. Але це не врятувало ситуацію. На місці МАФів почала все одно виникати стихійна торгівля, повідомляє РБК-Украина.

"Пам'ятаєте низку публікацій, де міський благоустрій демонтував у підземних переходах МАФи? Дійсно, і зараз МАФів немає, але тільки подивіться на підземний перехід на Житомирській. І така ситуація абсолютно на всіх об'єктах. Така боротьба зі стихійною торгівлею" , - сказано в повідомленні.