"Дмитро Гон... Гордон": журналістка росЗМІ обмовилася в ефірі

Український журналіст Дмитро Гордон з'явився в ефірі російського телеканалу "Ехо Москви". Його коментар щодо т. зв. "ЛДНР" викликав неоднозначну реакцію у ведучої.

"Прийде час, коли ми зайдемо на Донбас, і "ЛНР" і "ДНР" припинять своє існування. Ми їм дамо коридор, по якому ці сотні людей втечуть до Росії, й на цьому все закінчиться. Українську армію будуть зустрічати з хлібом-сіллю жителі Донбасу", – заявив Гордон.

Російська "журналістка" відповіла, що "запам'ятає" цю обіцянку, а після "обмовилася", називаючи прізвище гостя.