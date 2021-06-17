Чи безпечно для здоров'я їсти рибу з шкірою

Маша Девіс, магістр охорони здоров'я та експерт з харчування, вважає, що всім обов'язково потрібно їсти рибу зі шкірою. Якщо ви не робите це, ви втрачаєте багато поживних речовин, повідомляє WomanEL.

Чому вам слід подумати про те, щоб включити у свій раціон більше риб'ячої шкіри?

Рибна шкіра містить жирні кислоти омега-3

Ви, напевно, чули, що багато видів риб є відмінними джерелами Омега-3. Поліненасичені жири відіграють ключову роль в здоров'я серцево-судинної системи. Велика частина омега-3 в рибі міститься в філе. Але шкіра також містить чимало такої бажаної жирної кислоти.

Рибна шкіра безпечна для вживання в їжу

Якщо вас турбує вміст ртуті в рибі, вибір риби з низьким вмістом ртуті, такий як тріска, форель або лосось, може мінімізувати її вплив. Відповідно до недавніх досліджень, спіймана в дикій природі риба, як правило, краще, ніж вирощена на фермі. Уникайте вживання в їжу товстої та жорсткої шкіри.

Шкіра риби змусить вас виглядати (і відчувати себе) молодше

Шкіра свіжої морської риби, поряд з лускою і кістками, використовується для створення риб'ячого колагену. Це - один з найбільш біодоступних джерел колагену 1 типу.

Колаген з риби - це білок, який допомагає зберігати шкіру, кісткову систему (кістки, сухожилля, зв'язки, суглоби і м'язи), кровоносні судини, ясна, очі, нігті та волосся сильними ﻿та гнучкими. Колаген 1 типу необхідний для красивої шкіри й підтримки сили. У міру того, як ми старіємо, наші тіла втрачають здатність виробляти колаген. Тому його необхідно включати в наш раціон, щоб уповільнити ефекти старіння.