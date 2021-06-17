Оприлюднили відео моменту смертельної аварії на канатній дорозі в Італії

В Італії вперше показали відео моменту смертельної аварії на канатній дорозі Стреза-Моттароне, яка сталася 23 травня. В результаті НП загинуло 14 осіб, повідомляє Обозреватель.

На кадрах з камер спостереження видно кабіну, яка ось-ось приземлиться на вершині станції. Як раптом рветься буксирний трос.

Через кілька секунд падіння кабіна зіштовхується зі стовпом і приземляється на землю серед високого лісу. Вона зазнала суттєвих пошкоджень при падінні і майже повністю пом'ялася. Всередині знаходилися люди.

Відзначимо, що канатну дорогу побудували ще в 1970 році. Її закрили в 2014 році на реконструкцію та відкрили знову в серпні 2016 року. На час карантину вона не працювала і відкрилася тільки 24 квітня.

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