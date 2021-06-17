BMW почала випробування водневого кросовера

Німецька компанія BMW запустила програму випробувань водневого кросовера i Hydrogen NEXT. Новинка дозволить налагодити в майбутньому серійний випуск машин на паливних елементах, повідомляє Обозреватель.

У компанії BMW великий досвід роботи з воднем. Перші експерименти стартували ще у 1979 році. Спочатку планувалося використовувати його безпосередньо у якості пального. Однак, цілий ряд технічних труднощів змусив компанію змістити акценти у бік водневих паливних елементів Fuel Cell.

Через 2 роки досліджень та лабораторних випробувань автомобіль відправився на дорожні тести. Джерело: BMW

У 2019 на автошоу у Франкфурті компанія представила кросовер i Hydrogen NEXT на базі моделі Х5 з Fuel Cell. Через 2 роки досліджень та лабораторних випробувань автомобіль відправився на дорожні тести.

BMW i Hydrogen NEXT – це електромобіль, у якому водень використовується не у вигляді палива, а як джерело отримання електроенергії у процесі хімічної реакції з'єднання з киснем. На "виході" – Н2О та електрика, яка живить тяговий електромотор та заряджає батарею.

Ще однією перевагою водневої технології полягає в практичності, адже на заправку бака воднем, потрібно всього кілька хвилин, як і у випадку з бензином або дизелем.

Експериментальний BMW i Hydrogen NEXT об'єднує у собі технології Fuel Cell з п'ятим поколінням електричної платформи BMW eDrive, яка вже використовується у електромобілях X3, iX та i4. В результаті хімічної реакції система генерує потужність 125 кВт (170 к.с.), яка відправляється до батареї та електродвигуна.

Схема розташування вузлів і агрегатів водневого BMW i Hydrogen NEXT. Джерело: BMW

За рахунок запасу енергії батареї пікова потужність може досягати 275 кВт (374 к.с.), що можна порівняти з віддачею звичайного 6-циліндрового бензинового мотора. У центральному тунелі та під задніми сидіннями розташовуються два бака з композитного матеріалу (CFRP) з воднем загальною вагою 6 кг. Газ знаходиться в них під тиском у 700 бар.

Дорожні тести кросовера дадуть можливість отримати практичний досвід використання технології Fuel Cell. Джерело: BMW

Програма випробувань дозволить компанії BMW до кінця 2022 року розпочати дрібносерійне виробництво автомобілів з технологією Fuel Cell. Великі дорожні тести кросовера дадуть можливість отримати практичний досвід використання екологічно чистої технології.