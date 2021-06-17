BMW почала випробування водневого кросовера
Німецька компанія BMW запустила програму випробувань водневого кросовера i Hydrogen NEXT. Новинка дозволить налагодити в майбутньому серійний випуск машин на паливних елементах, повідомляє Обозреватель.
У компанії BMW великий досвід роботи з воднем. Перші експерименти стартували ще у 1979 році. Спочатку планувалося використовувати його безпосередньо у якості пального. Однак, цілий ряд технічних труднощів змусив компанію змістити акценти у бік водневих паливних елементів Fuel Cell.
У 2019 на автошоу у Франкфурті компанія представила кросовер i Hydrogen NEXT на базі моделі Х5 з Fuel Cell. Через 2 роки досліджень та лабораторних випробувань автомобіль відправився на дорожні тести.
BMW i Hydrogen NEXT – це електромобіль, у якому водень використовується не у вигляді палива, а як джерело отримання електроенергії у процесі хімічної реакції з'єднання з киснем. На "виході" – Н2О та електрика, яка живить тяговий електромотор та заряджає батарею.
Ще однією перевагою водневої технології полягає в практичності, адже на заправку бака воднем, потрібно всього кілька хвилин, як і у випадку з бензином або дизелем.
Експериментальний BMW i Hydrogen NEXT об'єднує у собі технології Fuel Cell з п'ятим поколінням електричної платформи BMW eDrive, яка вже використовується у електромобілях X3, iX та i4. В результаті хімічної реакції система генерує потужність 125 кВт (170 к.с.), яка відправляється до батареї та електродвигуна.
За рахунок запасу енергії батареї пікова потужність може досягати 275 кВт (374 к.с.), що можна порівняти з віддачею звичайного 6-циліндрового бензинового мотора. У центральному тунелі та під задніми сидіннями розташовуються два бака з композитного матеріалу (CFRP) з воднем загальною вагою 6 кг. Газ знаходиться в них під тиском у 700 бар.
Програма випробувань дозволить компанії BMW до кінця 2022 року розпочати дрібносерійне виробництво автомобілів з технологією Fuel Cell. Великі дорожні тести кросовера дадуть можливість отримати практичний досвід використання екологічно чистої технології.