Названо три головні вимоги МВФ для надання траншу Україні

Україна має закрити три головні питання, щоб продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та отримати наступний транш. Вимоги стосуються НАЗК, НАБУ та Вищої ради правосуддя, повідомляє 24 Канал.

За словами міністра фінансів Сергій Марченка, вимоги МВФ стосуються трьох основних питань:

відновлення роботи Національного антикорупційного бюро;

відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а саме кримінальна відповідальність за недостовірні декларації та невчасне подання, прийнятий закон президент ветував, думаю, що найближчим часом це питання буде закрите.

по Вищій раді правосуддя узгоджена редакція, проходить комітет, голосується й питання буде закрите.

"Водночас щодо НАБУ - складніше. Зараз тривають перемовини щодо конфігурації комісії по відбору голови НАБУ. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті, тому нічого нездійсненного немає" , - зазначив міністр.