Батько Софії Сапеги попросив Лукашенка помилувати дочку

Батько Софії Сапеги – супутниці білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, затриманої разом з ним в аеропорту Мінська – записав звернення до Олександра Лукашенка, в якому попросив його про милосердя.

Відео опублікувало російське видання PrimaMedia.

Андрій Сапега впевнений, що його дочка – звичайна дівчина, яка виявилася "не в тому місці й не з тією людиною".

"Олександр Григорович, я прошу вас про милосердя. Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Як батько батька я прошу про особисту зустріч і готовий привести всі необхідні гарантії того, що моя дочка вже не буде залучена до протиправних дій. У цьому ж зверненні я прошу губернатора Приморського краю сприяти організації особистої зустрічі з президентом Лукашенком. Можливо, мені вдасться переконати його помилувати мою дочку. Не ламайте їй долю: вона просто маленька дівчинка, яка тільки починає жити", – сказав чоловік.

Він додав, що хоча й знав про відносини дочки з Протасевичем, не схвалював їх. Поїздку Софії в Грецію спонсорував, але думав, що вона відправляється туди зі знайомими.

Наразі Софія Сапега знаходиться в одному з білоруських СІЗО. Термін її утримування там продовжений на 2 місяці.

Олександр Лукашенко незабаром повинен відвідати російське Примор'я – саме в цей час Андрій Сапега хоче зустрітися з ним.