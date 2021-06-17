Топ-10 найпопулярніших компактних авто в Україні

У великих за розміром автомобілях не кожен водій буде почуватися себе комфортно. Особливо це стосується початківців, які тільки отримали права і можуть не впоратися з великогабаритною машиною, повідомляє Обозреватель.

Для таких людей ідеально підійдуть автомобілі В-класу. Вони більші за, наприклад, Daewoo Matiz і менші за Volkswagen Golf. Нижче наведено список із 10 машин цього класу, які найчастіше купували в Україні в 2021 році.

Renault Sandero – найпопулярніший автомобіль В-класу в Україні в 2021 році. Джерело: Вікіпедія

Найпопулярнішим автомобілем В-класу став Renault Sandero, якого придбали з початку року 2154 одиниць. Він коштує від 11 530 до 14 000 доларів. Другим за популярністю є ще одне авто цієї мари – Logan. Його придбали 2037 одиниць і коштує він від 11 836 до 15 780 доларів.

Peugeot 301 придбали більше тисячі екземплярів. Джерело: Вікіпедія

У п’ятірку також увійшли Peugeot 301, якого придбали 1037 одиниць за ціною від 13 619 доларів, Ravon R4 – 653 одиниці від 10 055 доларів та Citroen C-Elysee – 462 одиниці від 13 191 доларів.

Крім них до топ-10 потрапили ще Skoda Fabia (придбано 384 одиниці від $15 700), Citroen C3 (347 одиниць від $14 260), Hyundai Accent (280 одиниць від $15 058), Seat Ibiza (188 одиниць від $17 410) та KIA Rio (141 одиницю від $15 700).