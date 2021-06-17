Індія зафіксувала нову грибкову хворобу

В Індії медики виявили чергове грибкове захворювання у пацієнта, який переніс коронавірус, - "зелену" цвіль. Раніше в країні фіксували "чорну", "білу" і "жовту" цвіль, повідомляє Кореспондент.

Інфікований "зеленою цвіллю" виявлено в місті Індаур. Це 34-річний чоловік, який лікувався останні півтора місяці в міській лікарні.

У нього було уражено коронавірусною інфекцією 90% легень. Від COVID-19 він вилікувався, проте незабаром у індійця почалися кровотечі з носа, піднялася температура.

Медики вирішили, що у нього мукормікоз, або "чорна цвіль". Але при обстеженні виявилося, що у пацієнта "зелена цвіль" - варіант аспергіллеза, грибкового захворювання.

"Під час діагностики в його легенях було виявлено зелений грибок, який відрізняється від мукормікоз, або чорного грибка. Це, можливо, перший випадок захворювання "зеленою цвіллю "в країні", - розповіла представниця департаменту охорони здоров'я штату Апурва Тиварі.