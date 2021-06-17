Сервіс OnlyFans зробив вихідця з України мільярдером

Власник популярної у виробників еротичного контенту платформи OnlyFans Леонід Радвінский став доларовим мільярдером. Американський Forbes оцінив його статки в $1,8 млрд, повідомляє UBR.

Торік виручка сервісу зросла на 540% в річному вираженні і склала $ 400 млн, число користувачів, які платять, збільшилася більш ніж на 500%, до 82 млн осіб, а кількість активних авторів - до 1,6 млн осіб.

39-річний Радвінский є вихідцем з України. Про його біографію мало що відомо, крім того, що народився в Одесі і переїхав разом з сім'єю в США у віці 6 років.

На початку 2000-х він створив базу вебсайтів з посиланнями на матеріали для дорослих. Вони дозволяли йому заробляти, стягуючи з партнерів (власників аналогічних вебсторінок і порносайтів) плату за кожен клік. За даними Internet Watch Foundation, жоден із сайтів не був пов'язаний з нелегальними матеріалами.

У 2018 році Радвінский придбав 75% акцій платформи OnlyFans, яку створив британський підприємець Тімом Стокле у 2016 році.

На сьогодні "творці контенту" OnlyFans в основному порнозірки - реєструють облікові записи через платформу компанії і стягують зі глядачів абонентську плату в розмірі від $ 4,99 до $ 49,99 в місяць. Особливо популярним сервіс став після початку пандемії.