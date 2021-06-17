У 29 країнах виявлено новий штам коронавірусу, – ВООЗ

Новий штам коронавірусу Lambda виявлено у 29 країнах, здебільшого – у Південній Америці, де, як передбачається, він і виник, посилаючись на міжнародні джерела, повідомляє УНІАН.

Як зазначила ВООЗ, штам Lambda, вперше виявлений в Перу, 14 червня було визнано "варіантом, який викликає інтерес" у зв'язку з його "підвищеною поширеністю" у Південній Америці.

За даними влади Перу, Lambda набув широкого поширення в цій країні, і 81% всіх випадків COVID-19, виявлених з квітня 2021 року, були викликані саме цим штамом.

У Чилі цей штам було виявлено у 32% усіх проаналізованих випадків за останні 60 днів. Він за поширеністю поступається лише штаму Gamma, вперше виявленому в Бразилії. Щодо підвищеної поширеності нового штаму повідомили також інші країни, включаючи Аргентину й Еквадор.

Як зазначила ВООЗ, штам Lambda містить мутації, які можуть підвищити заразність вірусу або посилити його стійкість до антитіл.

Разом з тим, як заявила ВООЗ, даних про новий штам поки що недостатньо. Для більш повного розуміння штаму Lambda потрібні додаткові дослідження.

На відміну від "варіантів, що викликають занепокоєння" , про які часто пишуть світові ЗМІ, "варіанти, які викликають інтерес" , відстежуються медичними організаціями, проте поки що не визначені як варіанти, які несуть значну загрозу для громадської охорони здоров'я.