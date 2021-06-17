У 29 країнах виявлено новий штам коронавірусу, – ВООЗ
Новий штам коронавірусу Lambda виявлено у 29 країнах, здебільшого – у Південній Америці, де, як передбачається, він і виник, посилаючись на міжнародні джерела, повідомляє УНІАН.
Як зазначила ВООЗ, штам Lambda, вперше виявлений в Перу, 14 червня було визнано
"варіантом, який викликає інтерес" у зв'язку з його
"підвищеною поширеністю" у Південній Америці.
За даними влади Перу, Lambda набув широкого поширення в цій країні, і 81% всіх випадків COVID-19, виявлених з квітня 2021 року, були викликані саме цим штамом.
У Чилі цей штам було виявлено у 32% усіх проаналізованих випадків за останні 60 днів. Він за поширеністю поступається лише штаму Gamma, вперше виявленому в Бразилії. Щодо підвищеної поширеності нового штаму повідомили також інші країни, включаючи Аргентину й Еквадор.
Як зазначила ВООЗ, штам Lambda містить мутації, які можуть підвищити заразність вірусу або посилити його стійкість до антитіл.
Разом з тим, як заявила ВООЗ, даних про новий штам поки що недостатньо. Для більш повного розуміння штаму Lambda потрібні додаткові дослідження.
На відміну від
"варіантів, що викликають занепокоєння", про які часто пишуть світові ЗМІ,
"варіанти, які викликають інтерес", відстежуються медичними організаціями, проте поки що не визначені як варіанти, які несуть значну загрозу для громадської охорони здоров'я.
Останнім прикладом може слугувати штам Delta. Вперше його було виявлено в Індії й названо
"варіантом, що становить інтерес". Однак 11 травня 2021 року через його стрімке поширення у світі ВООЗ назвала цей штам
"варіантом, який викликає занепокоєння".