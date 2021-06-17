Cтала відома заявка України на матч із Північною Македонією

Тренерський штаб Андрія Шевченка визначився зі списком футболістів, які зможуть допомогти збірній України в матчі другого туру Євро-2020 проти Північної Македонії. Поєдинок відбудеться 17 червня в Бухаресті, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), вперше за кілька ігор до заявки потрапив лідер "Динамо" Віктор Циганков, який нарешті оговтався від пошкодження. Також у ній опинився 18-річний дебютант національної команди з "Шахтаря" Георгій Судаков, який ще не виходив на поле в офіційних матчах.

Повністю список футболістів, які потрапили до списку Шевченка, має такий вигляд:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10 Микола Шапаренко, 11 . Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16 Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19 Артем Бесєдін, 21 Олександр Караваєв, 22 Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24 Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Віктор Циганков. Джерело: УАФ

Георгій Судаков. Джерело: ФК "Шахтар"

Відзначимо, що до заявки не потрапили захисник "Динамо" Денис Попов і півзахисники Олександр Зубков ("Ференцварош") і Роман Безус ("Гент").

Нагадаємо, що трансляції матчів Євро-2020 можна буде побачити на телеканалі "Україна".