У США пілот зняв, як виглядає смерч з повітря

Пілот Девід Еванс з Оклахоми, США, облетів смерч на своєму планері, попутно знявши, те що відбувається на відео. Ролик виклали на YouTube, він швидко став вірусним, повідомляє Ліга.net.

За словами Еванса, спочатку погода була ясною і ніщо не віщувало появи торнадо, але потім в повітрі утворився смерч і він вирішив зняти його на відео.

Ймовірно, це був наземний смерч, який формується не через грозу, а просто може утворюватися під купчасто-дощовими хмарами.