Біткоїн потрапив під критику Світового банку, курс просів
Світовий банк (СБ) не допомагатиме офіційному впровадженню біткоїна в Сальвадорі, хоча уряд цієї країни зверталося в організацію за підтримкою, повідомляє Сьогодні.
В якості причини відмови СБ назвав проблеми криптовалюти з прозорістю й екологією.
"Хоча уряд дійсно зверталася до нас за допомогою з біткоїном, це не те, що Світовий банк може підтримати, враховуючи недоліки [біткоїну] в плані довкілля та прозорості", – повідомив Світовий банк агентству Reuters.
Раніше міністр фінансів Сальвадора Алехандро Селайя заявляв, що країна звернулася до СБ за технічною допомогою після прийняття рішення використовувати криптовалюту як платіжний засіб нарівні з доларами США.
Після критики з боку Світового банку, курс біткоїна просів нижче 40 тис. доларів. Вранці 17 червня головна криптовалюта торгується на рівні 39,2 тис. доларів за монету. Добове падіння становить більше 2%.
Підхід Сальвадора викликало здивування не тільки у Світового банку. Наприклад, на думку аналітиків JPMorgan, рішення влади щодо біткоїна може поставити під загрозу відносини з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Правда, влада Сальвадора це заперечуює і запевняє, що ніякої невизначеності з програмою МВФ у них немає.
"Як і у випадку з доларизацією на початку 2000-х, не схоже, щоб цей крок був продиктований побоюваннями з стосовно стабільності. Він більше орієнтований на зростання. Однак складно побачити будь-які відчутні переваги для економіки від прийняття біткоїна в якості другої форми законного платіжного засобу", – додали в JPMorgan.