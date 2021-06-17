5 Лайфхак і рецепт правильної юшки на багатті
Пікнік – це не тільки шашлик і різноманітна їжа, приготовлена на мангалі та грилі, на пікніку можна скуштувати юшку. Усе, що вам потрібно, – риба, овочі й улюблені спеції. Але таку, здавалося б, просту страву теж треба вміти готувати. 5 лайфхаків і рецепт юшки на багатті знайдете нижче, повідомляє Сегодня.
Як приготувати юшку на багатті – 5 лайфхаків
- Щоб юшка була прозорішою, треба знімати пінку, яка утворюється при варінні. А щоб уникнути появи пінки (або зменшити її кількість), треба рибу перед варінням обдати окропом.
- При варінні треба намагатися сильно не мішати юшку, щоб не ламати шматочки риби. Але кілька разів перемішати все ж таки варто, щоб страва стала насиченішою за смаком.
- Якщо ви робите юшку вдома із замороженої риби, то її потрібно попередньо розморозити, або класти не в окріп, а в холодну воду, і доки вона нагрівається, риба розморозиться.
- Дивіться, щоб риба наприкінці не почала розвалюватися, адже зазвичай подають юшку з цільними шматочками.
- Після того, як вуха зварилася, можна загорнути казанок або каструлю в рушник (або будь-яку тканину) і дати постояти хвилин 15-20. Тоді вона стане насиченішою за смаком.
Юшку в домашніх умовах готувати можна так само, як і в поході, просто поліно в готуванні вже не буде "брати участь". А моркву і цибулю можна запекти в духовці або прямо на плиті – знову ж таки, до темної скоринки.
Юшка на багатті в казані
Складові:
- 5 л води
- 2 кг свіжої річкової риби
- 2-3 моркви
- 1-2 шт. ріпчастої цибулі
- 4 картоплини
- сіль, чорний перець
- лаврове листя, кріп, петрушка
Спосіб приготування:
- Доводимо до кипіння воду в казанку, кладемо чорний духмяний перець, лаврове листя.
- Запікаємо на багатті моркву і цибулю на шампурі, щоб у них утворилася темна скоринка, нарізаємо великими шматками. Саме вони освітлюють колір юшки. Картоплю ріжемо великими шматочками, кладемо все в киплячу воду.
- Рибу чистимо, патраємо, прибираємо зябра і очі. Дрібну рибу закладаємо в окріп цілком, велику нарізаємо (але не дрібно). Варимо близько 30 хвилин.
- За 5 хвилин до закінчення приготування закладаємо дрібно посічену зелень, сіль, наливаємо склянку горілки – вона злегка "гасить" виражений смак і запах риб'ячого жиру. При цьому вогонь трохи "зменшуємо", розставивши поліна в багатті. Любителі гострих страв можуть покласти також червоний перець.
- Наприкінці буквально на секунду макаємо в юшку поліно, взяте з багаття. Воно додає приємного запаху диму.
- Овочі можна вийняти з юшки, нарізавши для подачі на дрібніші шматочки, а можна і залишити в ній.