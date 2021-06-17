5 Лайфхак і рецепт правильної юшки на багатті

Пікнік – це не тільки шашлик і різноманітна їжа, приготовлена на мангалі та грилі, на пікніку можна скуштувати юшку. Усе, що вам потрібно, – риба, овочі й улюблені спеції. Але таку, здавалося б, просту страву теж треба вміти готувати. 5 лайфхаків і рецепт юшки на багатті знайдете нижче, повідомляє Сегодня.

Як приготувати юшку на багатті – 5 лайфхаків

Щоб юшка була прозорішою, треба знімати пінку, яка утворюється при варінні. А щоб уникнути появи пінки (або зменшити її кількість), треба рибу перед варінням обдати окропом. При варінні треба намагатися сильно не мішати юшку, щоб не ламати шматочки риби. Але кілька разів перемішати все ж таки варто, щоб страва стала насиченішою за смаком. Якщо ви робите юшку вдома із замороженої риби, то її потрібно попередньо розморозити, або класти не в окріп, а в холодну воду, і доки вона нагрівається, риба розморозиться. Дивіться, щоб риба наприкінці не почала розвалюватися, адже зазвичай подають юшку з цільними шматочками. Після того, як вуха зварилася, можна загорнути казанок або каструлю в рушник (або будь-яку тканину) і дати постояти хвилин 15-20. Тоді вона стане насиченішою за смаком.

Юшку в домашніх умовах готувати можна так само, як і в поході, просто поліно в готуванні вже не буде "брати участь". А моркву і цибулю можна запекти в духовці або прямо на плиті – знову ж таки, до темної скоринки.

Юшка на багатті в казані

Складові:

5 л води

2 кг свіжої річкової риби

2-3 моркви

1-2 шт. ріпчастої цибулі

4 картоплини

сіль, чорний перець

лаврове листя, кріп, петрушка

Спосіб приготування: