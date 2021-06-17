Honda представила нову версію седана Civic

Японська компанія Honda представила нову генерацію седана Civic. Перші екземпляри новинки вже з'явилися у салонах американських дилерів бренду, повідомляє Обозреватель.

Новинка отримала елегантний зовнішній вигляд та кілька силових агрегатів на вибір.

Honda Civic Sedan. Джерело: Honda

Версія початкового рівня LX має у своєму арсеналі атмосферне 2-літровий мотор потужністю 160 к.с., який працює в парі з безступінчатим варіатором CVT. У базове оснащення увійшли мультимедійна система з 7-дюймовим дисплеєм, підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, комбінована цифро-аналогова шкала приладів та світлодіодні фари головного світла.

Далі йде версія Civic Sport, яка отримала аналогічний силовий агрегат і розширену комплектацію. До неї увійшли 18-дюймові легкосплавні диски з низькопрофільною гумою, чорні декоративні акценти екстер'єру та хромовані патрубки вихлопної системи. У салоні можна виявити аудіосистему з 8-у динаміками, особливу обробку сидінь, кермо та важіль КП з шкіряним оздобленням, перфоровані педалі та режим Sport.

Салон Honda Civic Sedan. Джерело: Honda

Починаючи з версії Civic EX під капотом буде розташовуватися більш потужний модернізований 182-сильний мотор об'ємом 1,5 літра з турбонаддувом. Він також працює з варіатором CVT. До вже перерахованих опцій додалися система контролю за сліпими зонами, люк з електроприводом, підігрів сидінь та дзеркал, а також двозонний клімат-контроль.

Топова версія Civic Touring також оснащується турбомотором і варіатором. Джерело: Honda

Топова версія Civic Touring також оснащується турбомотором та варіатором. У комплектацію увійшли шкіряна обробка салону, електроприводи передніх крісел, супутникове радіо Sirius XM, навігатор, 9-дюймовий сенсорний дисплей з бездротовим підключення Apple CarPlay та Android Auto, a преміальна акустика Bose, цифрова шкала приладів з 10,2-дюймовим екраном, бездротова зарядка для смартфона та світлодіодні "противотуманки".

Вартість нового седана Honda Civic стартує в США з позначки $ 22695. Джерело: Honda

Вартість нового седана Honda Civic стартує у США з позначки $22 695 за базову версію LX, а за топову модифікацію Touring просять не менше $29 295.