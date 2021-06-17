В Австралії ще більше обмежили застосування вакцини AstraZeneca

В Австралії вакцину AstraZeneca використовуватимуть виключно для щеплення людей старше 60 років. Про це рішення заявив міністр охорони здоров'я країни Грег Хант, пишуть міжнародні ЗМІ.

У відомстві зазначили, що на 3,3 млн епізодів вакцинації препаратом прийшлося 60 випадків утворення тромбів, 2 з яких закінчилися смертю.

"Нові дослідження показали, що у віковій групі 50-59 років спостерігаються поодинокі випадки синдрому тромбоцитопенії. Уряд ставить безпеку громадян на чільне місце, тому використання AstraZeneca буде в черговий раз обмежене", – підкреслив глава австралійського МОЗ.

У квітні застосування британо-шведського препарату схвалили тільки для людей старше 50 років.

На думку експертів, дане обмеження призведе до зсуву графіків вакцинації населення Австралії й поставить під сумнів обіцянки влади забезпечити кожного жителя країни як мінімум одним щепленням від COVID-19 до кінця 2021 року.