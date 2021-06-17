Засідання РНБО перенесуть на тиждень, – Арахамія

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) перенесе на тиждень своє засідання, що стосується аудиту дозволів на користування надрами, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Є багато питань, але насамперед готується РНБО з питань надр... Станом на зараз, аудит на 95% вже готовий... Учора я дивився, що стосовно аудиту ще триває процес, і тому я думаю, що (засідання РНБО – прим. ред.) буде перенесено на тиждень, тобто в цю п'ятницю, найімовірніше, його не буде", – сказав Арахамія журналістам у четвер.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) 19 березня ухвалила рішення здійснити аудит усіх дозволів на користування надрами з 1994 року.