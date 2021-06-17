Величезний град і "світлове шоу": Маріуполь накрила негода

В Україні негода накрила кілька областей, принісши 17 червня грозові зливи з градом і шквали до 20 м/с. У Маріуполі через погодну негоду, яка розбушувалася вночі, виникли проблеми з мобільним зв'язком і електрикою, залило вулиці, в місті вітер повалив дерева, повідомляє РБК-Украина.

У мережі опублікували кадри потужної грози та пошкодженої через бурю﻿ інфраструктури в місті.

Зазначається, що над морем природа цієї ночі влаштувала справжню "світлову виставу" - розряди блискавок били у воду майже без зупинки.

У деяких районах Маріуполя виникли перебої зі світлом і мобільним інтернетом.

Шквали, блискавки і щільні потоки води з неба "прикрасив" великий град розміром з горіх або пельмені.

Кілька таких градин продемонстрував у своєму Facebook волонтер Дмитро Чичера.

У Маріуполі потужні пориви вітру ламали дерева. Так, наприклад, в Кальміуському районі шквал повалив високу тополю, і стовбур звалився на житлову п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони.

Нічну грозу, яка вирувала в різних районах Маріуполя, городяни знімали на відео: