Ціни на курятину зростуть: озвучено прогноз
Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин, коментуючи ціни на продукти в Україні, розповіла, як може змінитися вартість курятини найближчим часом, повідомляє Коментарі.
З її слів, ціна м'яса курки може вирости на 15-20%:
"Наразі в сільськогосподарських підприємствах спостерігається скорочення поголів'я птиці як в яєчному, так і м'ясному напрямах, чого не було більше десятиліття. Це призводить до скорочення промислового виробництва яєць і м'яса птиці. І якщо влітку скорочення пропозиції по курячим яйцям не відчутні завдяки кращій несучості курей в господарствах населення, то в курятині такої відчутної підтримки немає. Даний фактор в поєднанні з підвищенням рівня оподаткування для птахівників, що наразі розглядається в уряді, може привести до зростання цін на курятину на 15-20%", – сказала фахівець.