Ціни на курятину зростуть: озвучено прогноз

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин, коментуючи ціни на продукти в Україні, розповіла, як може змінитися вартість курятини найближчим часом, повідомляє Коментарі.

З її слів, ціна м'яса курки може вирости на 15-20%: