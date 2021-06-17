Найгарячіші "ангели" Victoria's Secret: як вони виглядають

Популярний український бренд білизни Victoria's Secret вирішив замінити своїх моделей, відомих як "ангели", на жінок, що відрізняються "досягненнями, а не пропорціями". Найпершими відомими "ангелами" компанії були Тайра Бенкс, Гелена Крістенсен, Карен Мюлдер, Стефані Сеймур і Даніела Пештова, повідомляє Обозреватель.

Вони виходили на подіум з різноманітними крилами за плечима, схожими на крила метеликів, ангелів, птахів і фей. OBOZREVATEL зібрав добірку найгарячіших і сексуальних "ангелів" Victoria's Secret. ﻿

Victoria's Secret давно заслужила репутацію найпопулярнішого бренду, який співпрацює тільки з найкращими моделями. Але щороку команда "ангелів" змінюється. Наприклад, у 2018 році бренд покинула Адріана Ліма, а у 2019-му на її місце прийшла угорська модель Барбара Палвін.

Модель Victoria's Secret на подіумі
Модель Victoria's Secret на подіумі
Як виглядає модель Victoria's Secret
Як виглядає модель Victoria's Secret

До речі, всі "ангели" Victoria's Secret повинні були бути ростом від 5 футів 9 дюймів (майже 1,75 метрів). Їхні параметри повинні складати 86-60-86. Індекс маси тіла – до 18%.У такий спосіб, щоб стати моделлю відомого бренду раніше, необхідно було докласти багато зусиль.

Модель Victoria's Secret з крилами
Модель Victoria's Secret з крилами
Гаряча модель Victoria's Secret
Гаряча модель Victoria's Secret
Модель Victoria's Secret у пікантному образі
Модель Victoria's Secret у пікантному образі
Модель Victoria's Secret показала сексуальний образ
Модель Victoria's Secret показала сексуальний образ

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