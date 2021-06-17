Найгарячіші "ангели" Victoria's Secret: як вони виглядають

Популярний український бренд білизни Victoria's Secret вирішив замінити своїх моделей, відомих як "ангели", на жінок, що відрізняються "досягненнями, а не пропорціями". Найпершими відомими "ангелами" компанії були Тайра Бенкс, Гелена Крістенсен, Карен Мюлдер, Стефані Сеймур і Даніела Пештова, повідомляє Обозреватель.

Вони виходили на подіум з різноманітними крилами за плечима, схожими на крила метеликів, ангелів, птахів і фей. OBOZREVATEL зібрав добірку найгарячіших і сексуальних "ангелів" Victoria's Secret. ﻿

Victoria's Secret давно заслужила репутацію найпопулярнішого бренду, який співпрацює тільки з найкращими моделями. Але щороку команда "ангелів" змінюється. Наприклад, у 2018 році бренд покинула Адріана Ліма, а у 2019-му на її місце прийшла угорська модель Барбара Палвін.

Модель Victoria's Secret на подіумі

Як виглядає модель Victoria's Secret

До речі, всі "ангели" Victoria's Secret повинні були бути ростом від 5 футів 9 дюймів (майже 1,75 метрів). Їхні параметри повинні складати 86-60-86. Індекс маси тіла – до 18%.У такий спосіб, щоб стати моделлю відомого бренду раніше, необхідно було докласти багато зусиль.

Модель Victoria's Secret з крилами

Гаряча модель Victoria's Secret

Модель Victoria's Secret у пікантному образі