Після слів про "розстріл ОПЗЖ" в Раді почалася бійка

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв вирішив розповісти з трибуни парламенту, коли завершиться "епоха бідності" в країні. Його агресивна риторика призвела до бійки в стінах ВРУ, повідомляє Андрій Павловський.

"Тоді (закінчиться "епоха бідності"- прим. ред.), коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію (ОПЗЖ - прим. ред.), сукупний статок якої можна порівняти з бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна і повинні йти повільно і знищувати вас політично разом з іншими фракціями цього парламенту", - заявив Потураєв.

Виступ "слуги" обурив нардепів ОПЗЖ - вони рушили до Потураєва і на деякий час заблокували трибуну. На допомогу однопартійцю відразу ж вийшли колеги з фракції. В результаті почалися зіткнення і засідання Ради було призупинено.