Стало відомо, жителі яких країн п'ють воду з-під крана
Фахівці, спираючись на дані американських центрів із контролю та профілактики захворювань (CDC), склали список європейських країн, де безпечно пити водогінну воду. Тож туристи та мігранти цих країн можуть не купувати воду у пляшках, повідомляє 24 Канал.
Загалом, людям, які збираються до Європи, можна не турбуватися про якість водопровідної води, бо в переліку країн, де її можна вживати, представлені більшість регіонів Європи. Сам список містить назви 30 держав.
В яких країнах безпечно пити воду з-під крана
Від Ісландії до Мальти вода з-під крана є цілком придатною для постійного вживання.
З країн центральної Європи безпечною водопровідною водою можуть похвалитися такі держави:
- Австрія;
- Німеччина;
- Польща;
- Чехія;
- Словенія;
- Швейцарія.
Можна не хвилюватися про якість проточної води також жителям західних регіонів, а саме:
- Великобританії;
- Франції;
- Нідерландів;
- Бельгії;
- Люксембурга;
- Ліхтенштейна;
- Ірландії.
Що стосується південної частини Європи, то якісна водопровідна вода доступна у:
- Андоррі;
- Ватикані;
- Гібралтарі;
- Греції;
- Іспанії;
- Італії;
- Македонії;
- Мальті;
- Монако;
- Португалії;
- Сан-Марино.
Північна Європа здавна славиться чистими водами, тож не дивно, що усі південноєвропейські країни забезпечені чистою водопровідною водою. До цих країн належать:
- Данія;
- Ісландія;
- Норвегія;
- Фінляндія;
- Швеція;
- Латвія.
Де не можна пити воду з-під крана
Небезпечно вживати водопровідну воду в таких країнах:
- Україна;
- Албанія;
- Білорусь;
- Боснія і Герцеговина;
- Болгарія;
- Хорватія;
- Кіпр;
- Естонія;
- Угорщина;
- Литва;
- Молдова;
- Чорногорія;
- Румунія;
- Росія;
- Сербія;
- Словаччина;
- Туреччина.