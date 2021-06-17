ВР прийняла рішення реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення

Народні депутати у Верховній Раді ухвалили зміни до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вони передбачають реформування цього органу, повідомляє Обозреватель.

За документ №4107 у другому читанні проголосували 302 парламентарі (поіменне голосування). Засідання відбулося 17 червня й транслювалося онлайн на телеканалі "Рада".

Ініціаторами законопроєкту виступили депутати від "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. Документом внесено зміни до низки ЗУ:

"Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення";

"Про телебачення і радіомовлення";

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19";

"Про адміністративні послуги".

Результати голосування. Джерело: Телеканал "Рада"

Ухваленим законом, зокрема: