ВР прийняла рішення реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення
Народні депутати у Верховній Раді ухвалили зміни до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вони передбачають реформування цього органу, повідомляє Обозреватель.
За документ №4107 у другому читанні проголосували 302 парламентарі (поіменне голосування). Засідання відбулося 17 червня й транслювалося онлайн на телеканалі "Рада".
Ініціаторами законопроєкту виступили депутати від "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. Документом внесено зміни до низки ЗУ:
- "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення";
- "Про телебачення і радіомовлення";
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19";
- "Про адміністративні послуги".
Ухваленим законом, зокрема:
- вдосконалено процедуру призначення та припинення повноважень членів Нацради;
- встановлено перелік вимог та обмежень до кандидатур на посади членів цього органу;
- вдосконалено процедуру оплати праці членів державного регулятора та працівників апарату Національної ради;
- усунено колізії щодо розгляду Нацрадою питань на засіданнях під час дії карантину та інших обмежувальних заходів.