ВР прийняла рішення реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення

ВР прийняла рішення реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення

Народні депутати у Верховній Раді ухвалили зміни до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вони передбачають реформування цього органу, повідомляє Обозреватель.

За документ №4107 у другому читанні проголосували 302 парламентарі (поіменне голосування). Засідання відбулося 17 червня й транслювалося онлайн на телеканалі "Рада".

Ініціаторами законопроєкту виступили депутати від "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. Документом внесено зміни до низки ЗУ:

  • "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення";
  • "Про телебачення і радіомовлення";
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19";
  • "Про адміністративні послуги".
Результати голосування
Результати голосування. Джерело: Телеканал "Рада"

Ухваленим законом, зокрема:

  • вдосконалено процедуру призначення та припинення повноважень членів Нацради;
  • встановлено перелік вимог та обмежень до кандидатур на посади членів цього органу;
  • вдосконалено процедуру оплати праці членів державного регулятора та працівників апарату Національної ради;
  • усунено колізії щодо розгляду Нацрадою питань на засіданнях під час дії карантину та інших обмежувальних заходів.

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