В Україні презентували нову зенітну ракету

Конструкторське бюро Луч представило нову керовану зенітну ракету Корал для комплексів середньої дальності, повідомляє Ліга.net.

"Корал повинен працювати по балістичним цілям. Звичайно, не всіх класів, але він повинен працювати по балістичним цілям", - говорить глава КБ Луч Олег Коростельов.

За його словами, ракета буде оснащена активною головкою самонаведення Онікс від української компанії Радіонікс.

Також конструктор назвав передбачувані терміни розробки ракети:

"Ми прокатали Нептун, ми його зробили разом з державними випробуваннями за два роки. Цей комплекс ми теж зробимо порядком за два роки до початку держвипробувань".

Розробники повідомляють, що маса ракети - 300 кг, маса бойової частини 25 кг. Швидкість - 3600 км / год. За заявами КБ Луч, Корал зможе вражати цілі на відстані 30 км.