Корбан заявив про схеми ухилення від податків у мережі "Цитрус"

Дніпровський бізнесмен Геннадій Корбан, який у березні став співвласником ТОВ "ЗТ-ІНВЕСТ", що є однією з юросіб мережі магазинів електроніки "Цитрус", розповів про масштабні схеми ухилення від сплати податків у компанії, повідомляє БiзнесЦензор.

Протягом останніх трьох місяців було проведено глибокий аналіз і аудит діяльності компанії.

"Фахівці ретельно вивчали документи. І виявили речі, про які не заведено говорити вголос. Перше - оптимізація податків шляхом незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів. Друге - передача оборотних товарів на безоплатній основі фірмам-сателітам. І головне - це багаторічне "сіре" розмитнення товарів компанією "Цитрус", яка нібито дбала про свою репутацію", - зазначив бізнесмен.

Крім того, Корбан заявив, що його юристи подали понад чотири судових позовів на суму понад 1 млрд грн до партнера співвласника компанії "Цитрус" Григорію Топалу і групі юросіб, які він контролює. Також, за його словами, підготовлені відповідні скарги в правоохоронні та податкові органи України.