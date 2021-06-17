Київ обмежив роботу залізничних вокзалів через повідомлення про мінування

У Києві сьогодні тимчасово обмежено роботу Центрального і Південного залізничних вокзалів через повідомлення про нібито мінування, повідомляє Вести.

В даний момент потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.