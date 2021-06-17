Київ обмежив роботу залізничних вокзалів через повідомлення про мінування
У Києві сьогодні тимчасово обмежено роботу Центрального і Південного залізничних вокзалів через повідомлення про нібито мінування, повідомляє Вести.
В даний момент потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
"Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Просимо зберігати спокій і з розумінням поставитися до незручностей", - йдеться в повідомленні.