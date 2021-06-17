У Москві відбулося видовищне і дуже дороге ДТП

Про постраждалих, крім люксового кросовера Бентлі, не повідомляється, повідомляє Автоцентр.

Вчора в центрі російської столиці сталося видовищне і дуже дороге ДТП, про який не довести до відома читачів просто неможливо. Його учасниками стали кросовер Bentley Bentayga вартістю понад 200 000 доларів і трамвай «Витязь-М». Інцидент стався на вулиці Лісовій. Також повідомляється про те, що два трамвайні маршрути довелося тимчасово змінити через кросовера, що перегородив шляхи.

За попередньою інформацією, винуватець аварії - водій дорогого кросовера Бентлі, який скоїв небезпечний маневр, що відмінно видно на відео нижче. Дівчина не подивилася по сторонах і зіткнулася з рейковим транспортом.

Результат того, що сталося можете оцінити на фото. Зелений Bentayga отримав значні пошкодження бокової частини. У автомобіля спрацювали подушки безпеки і надувні шторка водійських дверей. Позашляховик підлягає ремонту, але задоволення вийде недешеве.