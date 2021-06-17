Корнієнко прокоментував зустріч Байдена з Путіним

Голава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в четвер, 17 червня виділив позитивні для України моменти в заявах американського президента Джо Байдена під час зустрічі з його російським колегою Володимиром Путіним, повідомляє Вести.

Це підтримка територіальної цілісності і суверенітету нашої країни, а також бажання Байдена посилювати дипломатію.

"Зрозуміло, що на думку одного боку не можна робити висновки. Коли ми почуємо враження президента РФ, а потім президента Байдена - якщо це скласти, то в принципі можна зрозуміти, що для України зустріч пройшла непогано", - пояснив Корнієнко.

Парламентарій звернув увагу на те, що Байден в черговий раз підтвердив підтримку Україною в питаннях територіальної цілісності і суверенітету.

"У нього прозвучала думка, що потрібно посилювати дипломатію в напрямку Мінських угод. Я це зрозумів так, як ми це розуміємо останні сім років. Мінські угоди, цитуючи іншого керівника іншої великої країни, пані Меркель - це "висічені скрижалі".

Коли людина говорить, що потрібно поглиблювати дипломатію, він точно натякає на те, що потрібно щось переглядати і переосмислювати, а не в тому руслі, в якому РФ говорить про це - що це якісь догми, конституція, міжнародні норми", - сказав Корнієнко.

Він вважає, що для нас це хороший сигнал і підтримка України буде продовжуватися. А Мінські угоди будуть виконуватися в інтересах нашої країни. На зауваження журналістки про те, що ні про які зміни в Мінському форматі мова не йшла, Корнієнко відповів, що така фраза прозвучала з боку Путіна.