Міжнародні резерви Нацбанку зросли до $28 млрд

Міжнародні резерви Національного банку після зменшення в травні до $27,84 млрд знову досягли $28 млрд, повідомляє БiзнесЦензор.

За словами голови Ради Нацбанку Богдана Данилишина, протягом минулого тижня на міжбанківському валютному ринку спостерігалося істотне (близько $43 млн в середньому за день) переважання пропозиції іноземної валюти над попитом, що зумовило зміцнення курсу гривні на 0,8% - до 27 грн / $1.

"Збільшенню пропозиції іноземної валюти на ринку сприяли високі ціни на основні товари українського експорту - сільськогосподарську продукцію, залізну руду і сталь, а також збільшення попиту нерезидентів на державні цінні папери України", - зазначив Данилишин.

З метою згладжування функціонування валютного ринку, додав глава Ради НБУ, регулятор вперше за останні 2 місяці застосував валютні інтервенції, викупивши з ринку $375 млн.