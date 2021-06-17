Міжнародні резерви України зросли до $28 млрд
Міжнародні резерви Національного банку після зменшення в травні до $27,84 млрд знову досягли $28 млрд, повідомляє БiзнесЦензор.
За словами голови Ради Нацбанку Богдана Данилишина, протягом минулого тижня на міжбанківському валютному ринку спостерігалося істотне (близько $43 млн в середньому за день) переважання пропозиції іноземної валюти над попитом, що зумовило зміцнення курсу гривні на 0,8% - до 27 грн / $1.
"Збільшенню пропозиції іноземної валюти на ринку сприяли високі ціни на основні товари українського експорту - сільськогосподарську продукцію, залізну руду і сталь, а також збільшення попиту нерезидентів на державні цінні папери України", - зазначив Данилишин.
З метою згладжування функціонування валютного ринку, додав глава Ради НБУ, регулятор вперше за останні 2 місяці застосував валютні інтервенції, викупивши з ринку $375 млн.
"Загальне чисте сальдо валютних інтервенцій з початку 2021 року збільшилась до $ 655 млн, що з урахуванням позик уряду в іноземній валюті дозволило збільшити міжнародні резерви НБУ до $ 28 млрд", - пояснив Данилишин.