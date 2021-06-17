Росія не обговорювала зі США приєднання останньої до "нормандського формату", – Пєсков

Президент РФ Володимир Путін і президент США Джозеф Байден не обговорювали підключення Вашингтону до "нормандського формату, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ні, це не обговорювали", – сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі радіостанції "Ехо Москви", відповідаючи на відповідне запитання.

Він нагадав, що з боку США колишній спецпредставник Курт Волкер проводив відповідні консультації.

"Американці абсолютно справедливо намагалися з перших рук отримати інформацію про позиції сторін й отримували у такий спосіб інформацію про позицію російської сторони", – сказав Пєсков.

Водночас він додав: "Говорили про те, що в принципі можна було б відтворити такий механізм" .

"Сам по собі "нормандський формат", хоча його ефективність залишає бажати кращого – не з нашої вини, – але все-таки він самодостатній. Якісь нові учасники там навряд чи потрібні, але, звісно ж, вести консультації з американцями – це те, що цілком можливо, й те, про що вчора йшлося", – зазначив Пєсков.

Крім того, він повідомив, що розбіжності на саміті президентів РФ і США зберігалися щодо теми Білорусі та ролі НАТО.

"Звісно, розбіжності стосовно Білорусі. Як не дивно, розуміння того, що щодо України, щодо Донбасу єдиним можливим засобом врегулювання є комплементація Мінських домовленостей, до речі, але це знову ж таки до плюса стосується, тому що таке розуміння було підтверджено", – сказав Пєсков.

Говорячи про розбіжності позицій на саміті, він також повідомив, що, попри те, що лідери не сильно вдавалися в тематику НАТО, але "було розуміння того, що тут теж ми дотримуємося різних точок зору про призначення альянсу, тієї ролі, яку він відіграє, тощо" .

"Ось, напевно, ось це найбільш критичні сфери", – сказав Пєсков.

Тема Білорусі на саміті, зауважив він, яка не належала до пріоритетів, справді була озвучена американською стороною.

"Озвучена була в усім добре відомому ключі, ми всі знаємо позицію американців – є і проблематика літака, вони вважають це неприпустимим і так далі, порушенням всього і вся, на це у нас є своя позиція, що у нас є інформація, отримана з першоджерела – від президента Білорусі", – сказав Пєсков.

Він додав: "І президенту Путіну не з руки не довіряти своєму білоруському колезі" .