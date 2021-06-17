Традиційного дешевшання сиру в Україні не буде

Наразі торгівля сирами в Україні доволі жвава, але на зниження цін продукції розраховувати не варто. Згідно з прогнозами в липні попит зменшиться, повідомляє Інфоагро.

Цьогоріч не варто очікувати традиційного зниження цін на сир. Причиною цього стала висока собівартість виробництва.

Після деякого зниження стабілізувалася і експортна ціна на сирний продукт. Однією з причин зниження експорту є низькі ціни. У травні товару продали на 20% менше, ніж у квітні, а в червні показник буде ще більш скромним.

Імпорт сиру не росте вже кілька місяців. Минулого місяця завезли трохи більше 3 тисяч тонн сичужних сирів, в тому числі 1,7 тисяч тонн твердих і напівтвердих. У поставках, як і раніше, переважають польські сири (45%).