Представлений найбільший позашляховик Kia

Telluride 2022 модельного року отримав оновлений дизайн і трохи подорожчав, повідомляє Автоцентр.

Найбільший кросовер південнокорейської марки дочекався планового оновлення. Kia Telluride отримав трохи іншу решітку радіатора, новий логотип виробника і стандартну для всіх версій систему Smart Cruise Control-Curve. Грунтуючись на даних навігації, вона превентивно уповільнює автомобіль перед поворотом.

Основні зміни чекають на покупців у салоні. Для комплектацій LX і S виробник вирішив розширити список стандартного устаткування. Тепер в арсеналі кросоверів Кіа початкового рівня - 10,25-дюймова мультимедійна система з GPS-навігацією і асистент руху по шосе.

Впроваджені виробником поліпшення привели до підвищення вартості кросовера. Цінник комплектації LX стартує від $32 790, що на $600 більше, ніж у минулому році. Комплектація Telluride S подорожчала на $700, до $35 290, а EX і SX - на $200.

Мотор у всіх випадках - 3,8-літровий V6 з віддачею 295 к.с. і 355 Нм. Працює агрегат в зв'язці з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і переднім приводом. За $2 000 на кросовер встановлять систему 4х4, доступну для більшості комплектацій.