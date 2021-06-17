Три правила харчування в офісі, які допоможуть залишатися у формі

Сидяча робота і мінімум фізичної активності на вихідних це прямий шлях до зайвої ваги, до якого схильні офісні співробітники, повідомляє WomanEL.

3 правила харчування в офісі, які допоможуть залишатися у формі.

Харчуйтеся п'ять разів на день

Попри завантаженість і незручності пам'ятайте, що потрібно харчуватися невеликими порціями, але часто. При цьому, потрібно враховувати кількість калорій, які ви повинні споживати за день, щоб не набирати вагу. Таке харчування допоможе не відчувати себе голодним і не переїдати ввечері.

Корисне перекушування

Замість чипсів і кави з купою цукру передбачте для себе корисні перекуси, наприклад, трохи горіхів, фрукти або сухофрукти. Ці продукти допоможуть швидко підкріпитися і при цьому насичують організм вітамінами та мінералами.

Носіть з собою

Важливий рада, який допомагає не набирати зайву вагу в умовах офісної роботи це носити з собою обід і при необхідності сніданок в судках. Так ви будете їсти збалансовану і корисну їжу в потрібних пропорціях, замість булок або фаст-фуду.