Династії США багатіють у 10 разів швидше, ніж інші

Пандемія коронавірусу пролила світло на проблему нерівності у США. Річ у тому, що найбагатші сім'ї Америки не просто непропорційно швидше збільшують свої статки, але й змогли отримати вигоду навіть у 2020 році, повідомляє 24 Канал.

Відповідні дані оприлюднив Інститут політичних досліджень, який вивчав концепцію багатства у США. Експерти з'ясували, що сукупні статки 50 найбагатших сімей Америки становлять 1,2 трильйона доларів. З іншої сторони 65 мільйонів американських сімей разом володіють капіталом у 2,5 трильйона доларів.

Криза фінансової нерівності у США

Інститут політичних досліджень розглянув 50 найбагатших американських династій, які входять до рейтингу Forbes та дані Федерального резерву для свого дослідження.Вони з'ясували, що статки 27 заможних родин зі списку Forbes з 1983 року виросли на 1 007%, з 80,2 до 903,2 мільярда доларів США з урахуванням інфляції. Це різкий контраст зі зростанням багатства середньостатистичної американської сім'ї з 1989 по 2019 рік (останній доступний рік) – лише 93% у доларах, скоригованих на інфляцію.

Капітали п'яти найбагатших династій США з 1983 року злетіли на 2484%. Йдеться про:

сім'ю Уолтон – 247 мільярдів;

мільярдів; родину Марc – 100 мільярдів;

мільярдів; династію Кох – 94 мільярди;

мільярди; сім'ю Каргілл-Макміллан – 47 мільярдів;

мільярдів; родину Лаудер – 40 мільярдів.

Цікаво, що багатства більшості з цих династій експоненціально збільшувалося під час пандемії коронавірусу, тоді як пересічні американці втрачали роботу, докладали максимум зусиль для оплати рахунків та бідніли. З початку пандемії у березні 2020 року чисті прибутки 10 найзаможніших сімей з списку династій Forbes виросли в середньому на 25%. Ситуація з фінансовим розривом у США почала погіршуватися ще до пандемії. У 2018 році цей показник досягнув найвищого рівня за 50 років вивчення цих даних. Дехто називає династійне багатство впливовим фактором. Ці візію розділяє мільярдер Воррен Баффет, який у 2007 році визначив це як "ворога меритократії".

Меритократія

Це принцип управління, згідно з яким керівні пости повинні займати найздібніші люди, незалежно від їхнього соціального чи економічного походження.

Очільник Project on Opportunity and Taxation Джош Хоксі зазначив, що багато людей не люблять визнавати, що вони отримали значну підтримку, в таких речах як придбання нерухомості, завдяки династійному багатству.